Benoît Hamon : NTM, rugby, peinture... 3 choses que vous ignorez (peut-être) sur le vainqueur du premier tour de la primaire à gauche

Il a 19 ans lorsqu'il s’engage au Parti socialiste et devient le premier président des MJS, le mouvement des jeunes socialistes. Comme aujourd'hui dans le cadre de la primaire, on le considère alors comme le petit jeune en devenir. Assez naturellement, il est de ce fait assez populaire auprès des jeunes du parti, mais aussi à Sciences Po. En témoigne, une rencontre avec les étudiants de l'institut en début d'année : ces derniers l'avaient très chaleureusement accueilli, se permettant quelques blagues et jeux de mots, auxquelles l'ancien ministre avait répondu.

3 Des passions (musicales et sportives) insoupçonnées ?

Parmi les passions de Benoît Hamon, figure tout d'abord la musique, et pas n’importe laquelle : si possible du rap français, à commencer par... NTM (à l'instar d'Olivier Besancenot). Il aime aussi la peinture, le foot et sans doute plus encore le rugby. Il fait partie du XV parlementaire et il a même mouillé le maillot en 2015.