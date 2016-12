Benoît Hamon sur LCI : "Emmanuel Macron nous complique considérablement la tâche"

Benoît Hamon veut rassembler la gauche, et c'est ce qu'il essayera de faire dès le 29 janvier s'il est élu candidat de la gauche à l'élection présidentielle à l'issue de la primaire. "L’engagement que je prends c’est que le lendemain, le 29 janvier, si je suis choisi, je demanderai un rendez-vous à Emmanuel Macron, à Jean-Luc Mélenchon et à Yannick Jadot pour voir quelles sont les passerelles possibles. Il n’est pas possible qu’on parte dans des conditions comme celles-là à la présidentielle sauf à accepter que le second tour soit un second tour Fillon-Le Pen" a-t-il déclaré sur LCI jeudi matin.





Selon l'ancien ministre de l'Education nationale, en se présentant en dehors de la primaire de la Belle Alliance populaire, "Emmanuel Macron nous complique considérablement la tâche. Et il se la complique à lui-même aussi" estime-t-il. "Incontestablement, il prend une grande responsabilité" a ajouté Benoît Hamon.