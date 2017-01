Montebourg, Valls, Hamon,Peillon... : que proposent pour la culture les sept candidats à la primaire de la gauche ?

L'ancien ministre de l'Economie, compagnon de l'ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti, a publié lundi son manifeste culturel. Il place ses propositions plus globalement dans son projet France car selon lui la culture permet de lutter "contre une mondialisation destructrice de diversités", de préserver des productions locales, de renforcer "le sentiment d'appartenance à la communauté nationale". Il propose notamment d'augmenter de 500 millions d'euros par an le budget de la culture (+20%) pour "lutter contre les déserts culturels". Il souhaite aussi la création d'une agence nationale de l'Education artistique et culturelle pour faire le lien entre les forces éducatives et culturelles et avec les collectivités locales pour stimuler les projets dans la vie pédagogique, scolaire et extra-scolaire. Arnaud Montebourg veut également de soutenir les artistes contre toute forme de censure, obliger les collèges et les lycées à organiser des voyages scolaires en France et en Europe ou encore initier la négociation d'un traité européen sur la culture.