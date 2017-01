Dates, règles, bureaux de vote : le mode d'emploi de la primaire de la gauche

Les deux tours de la primaire de la gauche auront lieu les dimanches 22 et 29 janvier prochains. Les candidats auront jusqu'au vendredi 20 janvier minuit pour faire campagne. Plusieurs débats télévisés sont prévus : trois avant le premier tour, les 12, 15 et 19 janvier ; et un quatrième entre les deux tours, le 25 janvier.