Débat de la primaire à gauche : quels enjeux pour les 7 candidats ?

Après un premier débat assez policé, un second plus tendu mais sans grande prise de bec, cette dernière rencontre pourrait être la plus clivée de la campagne. En effet, l'approche du premier tour et l'absence de leadership dans les enquêtes d'opinion a conduit, ces derniers jours, les principaux candidats à sortir l'artillerie lourde contre leurs principaux concurrents.





Vincent Peillon, outsider du scrutin, est le premier à avoir opté pour cette stratégie offensive, attaquant tantôt Benoît Hamon sur son revenu minimum universel et son "49.3 citoyen", tantôt Manuel Valls sur les questions de laïcité. Mais cette semaine, c'est surtout la querelle entre Benoît Hamon et Manuel Valls sur plusieurs sujets (loi Travail, laïcité, cannabis, fiscalité) qui a rythmé la campagne et pourrait trouver un épilogue jeudi soir, face-à-face, à condition qu'ils ne cherchent pas, comme précédemment, à s'esquiver. Sans oublier le duel larvé entre Hamon et Montebourg, dans leur quête respective de l'électorat à gauche de la gauche.