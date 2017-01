Primaire à gauche : quand le candidat Montebourg s'indigne sur le Famas et le laisser-faire... du ministre Montebourg ?

Le problème, c'est que pour pouvoir produire le Famas en France, il fallait se réveiller plus tôt. L'industrie de fabrication d'armes de ce genre s'est éteinte. La fameuse Manufacture d'armes de Saint-Etienne a fermé en 2001. Reste une entreprise stéphanoise, spécialisée dans les armes de chasse et de défense (comme le flash-ball).





Donc, il est facile d'accuser le gouvernement de Manuel Valls, mais quand on sait que cette décision de remplacer le Famas a été prise avant 2014, et que c'est en juin 2014 que la seule candidature "made in France", celle de l'entreprise stéphanoise, a été écartée, son chiffre d'affaires étant trop faible pour rentrer dans les clauses de l'appel d'offres... Et qui était alors ministre de l'Economie et avait les moyens de s'indigner et de faire pression ? Arnaud Montebourg.