Et soudain, Jean-Luc Bennahmias félicita ses adversaires de la bonne tenue du débat

Il a fallu à Jean-Luc Bennahmias une vingtaine de minutes pour se faire remarquer dans ce troisième débat de la primaire de la gauche. Alors que les questions autour de la santé et de l'assurance maladie s'achevaient, le candidat a pris la parole. "C’est pour me féliciter que ce débat sur la santé et l’environnement, on arrive à l’avoir, a-t-il expliqué. Ça fait 30 ans que des écologistes dont je suis défendent cela. Et tout d’un coup, il y a de l’écoute : génial, formidable. Bravo !"





Un message d'autocongratulation assez rare dans le cadre d'un tel débat et salué par les rires de ses adversaires et des journalistes présents sur le plateau.