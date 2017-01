De Rugy, Bennahmias, Pinel... qui sont les petits candidats ?

S'il n'en reste qu'un, ce sera (presque) lui. François de Rugy est de ces écologistes qui n'ont pas claqué la porte du gouvernement et de la majorité gouvernementale en compagnie de Cécile Duflot et d'autres élus Europe-Ecologie Les Verts, dont il a dénoncé la "dérive gauchiste". Une loyauté pas récompensée par un ministère, mais par la vice-présidence de l'Assemblée, dont il a hérité après l'affaire Baupin.





Le problème de François de Rugy : exister en tant qu'écologiste alors que la problématique environnementale est prise en compte dans les programmes de certains concurrents, notamment Benoît Hamon. Pas de quoi décourager celui qui a trouvé ses marques lors du deuxième débat et compte des soutiens y compris au PS : "Plus il y aura de voix sur ma candidature, plus l'écologie pèsera". Mais il ne s'envisage pas au second tour. Au micro de TF1, il confie ainsi : "J'irai voir les deux finalistes et je leur dirai : 'Voilà ce que j'ai défendu, que voulez-vous reprendre ?' Et ensuite, je donnerai ma préférence."