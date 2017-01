Primaire de la gauche : qui soutient qui ?

ON FAIT LES COMPTES - Dans la course aux soutiens pour la primaire de la gauche, Manuel Valls a un temps d'avance. Il peut compter sur l'appui des poids lourds du gouvernement, quand aucun ministre n'a apporté sa voix aux autres socialistes du scrutin, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. En attendant le choix de personnalités qui comptent, comme Martine Aubry et Ségolène Royal, qui soutient qui au Parti socialiste ?