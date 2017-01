Qui est Gabrielle Guallar, la compagne de Benoît Hamon ?

Contrairement à d’autres candidats, qui aiment s’afficher aux côtés de leurs compagnes et en font un vrai outil de communication, celle de Benoît Hamon est méconnue du grand public. Le couple a fait le choix de ne pas s’exposer dans les médias. Le peu que l’on sait de celle qui partage la vie du candidat qui monte à la primaire de la gauche est qu’elle s’appelle Gabrielle Guallar, qu'elle est d'origine catalane et danoise, et que le couple est pacsé et parent de deux filles.