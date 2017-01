Des parlementaires pro-Valls prêts à rallier Emmanuel Macron ?

Gilles Savary a déclaré à Reuters : "Nous sommes en train de préparer un texte soutenant le réformisme", "nous disons que ce sera très difficile de faire campagne pour expliquer qu'on va retirer le CICE et la loi Travail, légaliser le cannabis". Sur LCI, François Loncle, député de l'Eure, est allé dans le même sens : "Si vous me demandez dans une campagne éventuelle si je soutiendrais le revenu universel, eh bien je vous dis non. Si vous me demandez si je soutiendrais le 49.3 citoyen et la démagogie de ce genre de position je vous répondrais non." Il a aussi fustigé "l'ambiguïté du discours laïc de Benoît Hamon", et au début de sa tirade déclaré : "Si vous me demandez si je suis plus proche d’Emmanuel Macron que de Jean-Luc Mélenchon ça va de soi."