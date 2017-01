Ecole, enseignement supérieur, recherche : l'ancien ministre Peillon dévoile son programme

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, Vincent Peillon veut en faire une "priorité". Il souhaite mettre en place un "plan de rattrapage" permettant de recruter 8000 enseignants supplémentaires au cours du quinquennat.





Pour la recherche, l’ancien ministre propose d’augmenter de manière continue le budget de l’Agence nationale de la recherche (ANR) sur cinq ans, soit 100 millions d’euros par an. Pour coordonner et subordonner tout ça, Vincent Peillon appelle de ses vœux la création d’un ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche de plein exercice.