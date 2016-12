Eduardo Rihan-Cypel, soutien de Vincent Peillon : "La gauche joue sa place dans la République"

Ils ont tous ce mot à bouche : "rassemblement". Après Manuel Valls, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, lui aussi candidat à la primaire des 22 et 29 janvier, assure être le seul à pouvoir garantir l'unité de la gauche permettant d'accéder au second tour de l'élection présidentielle en ne cédant pas la place au FN et à la droite.





Lundi matin, sur LCI, son lieutenant Eduardo Rihan-Cypel s'est chargé de diffuser la bonne parole. Pour le député de Seine-et-Marne, "Vincent Peillon est au coeur de la gauche. Il a toujours été au coeur de la gauche, avec des idées en avant-garde comme la lutte contre les paradis fiscaux et la refondation de la République". Une déclaration qui en rappelle une autre : Manuel Valls assurait lui aussi, lors du lancement de sa candidature début décembre, être "le candidat au coeur de la gauche".