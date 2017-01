EN DIRECT - Primaire à gauche : Hamon surpris par "la brutalité des attaques" de Valls

Le second tour des primaires citoyennes s'annonce très disputé. Exit François de Rugy, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel, Vincent Peillon et Jean-Luc Bennahmias. Benoît Hamon et Manuel restent seuls qualifiés pour représenter le PS à l'élection présidentielle, selon les résultats du premier tour, encore partiels.





L'ancien ministre de l'Education nationale est arrivé en tête avec 36% des voix, nettement devant Manuel Valls, 31%. De quoi amener l'entourage de l'ancien Premier ministre a attaqué durement son ancien collègue du gouvernement sur ses propositions économiques et ses positions sur la laïcité, sujet sur lequel ils l'accusent de ne pas être suffisamment strict.





Une agressivité qui arrive alors que Manuel Valls a très peu de réserve de voix : seule Sylvia Pinel (2%) lui a accordé sa confiance, tandis que Benoît Hamon peut se targuer d'avoir celle d'Arnaud Montebourg, mauvaise surprise du premier tour avec à peine 18% des voix. Derrière, ni Vincent Peillon, ni François de Rugy n'ont donné de consigne. Et Jean-Luc Bennahmias n'a pas encore pris la parole. Bref, le second tour s'annonce mal pour l'ancien Premier ministre et explique probablement le "blitz" auquel se livrent ses lieutenants.