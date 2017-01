EN DIRECT - Primaire de la gauche : suivez le premier débat décisif avec nous à partir de 20 heures

Auront-ils le même succès que leurs concurrents de la primaire à droite ? Ce jeudi 12 janvier, à partir de 21 heures, en direct sur TF1 et LCI, les sept candidats de la primaire à gauche s’affrontent pour un premier débat très attendu. C’est en effet l’occasion pour les favoris, Manuel Valls et Arnaud Montebourg, de conforter leur leadership, que leurs disputeront le challenger qui monte, Benoît Hamon, et Vincent Peillon, parti tard dans la campagne et encore à la traîne dans les sondages.





Enfin, les “petits candidats” Sylvia Pinel (PRG), Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate) et l’écologiste François de Rugy, auront l’occasion de se faire connaître du grand public, voire de susciter une vague de curiosité comme avait su le faire, à droite, Jean-Frédéric Poisson.