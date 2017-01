EN DIRECT - Manuel Valls : "Les rêves concrets, comme le RMI, ça c'est possible"

Dans un débat fouillé, cordial mais disputé pied à pied, Manuel Valls et Benoît Hamon se sont quittés pour se donner rendez-vous, dimanche 29 janvier, pour le deuxième tour de la primaire.





Après un début de semaine particulièrement tendu, qui a vu les lieutenants de Manuel Valls attaquer avec virulence son concurrent sur ses positions sur le travail et la laïcité, le débat a été étonnemment cordial. Les deux candidats ne se sont pas pour autant épargnés, et c'est... Benoît Hamon qui a lâché le plus de coups dans la bataille, en exprimant nettement son désaccord avec Manuel Valls sur le futur du travail.





Autres points de divergence : la laïcité et la lutte antiterrorisme, où Manuel Valls a cette fois reproché à son concurrent de ne pas suivre son chemin intransigeant et sécuritaire. Sans oublier évidemment l'histoire des deux hommes, liée à leur passage au gouvernement, où Benoît Hamon n'a pas manqué de critiquer la loi Travail, texte signature de Manuel Valls durant ce quinquennat.