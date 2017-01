EN DIRECT - Primaire de la gauche : suivez avec nous le débat entre Hamon et Valls

Ils nous ont donné un avant-goût de l'ambiance de ce mercredi soir. Depuis les résultats du premier tour et la qualification de Benoît Hamon et Manuel Valls pour le second tour de la primaire, la course aux voix est relancée de plus belle. Dans la position de challenger, l'ancien Premier ministre n'a pas retenu ses coups contre son rival.





Le soir même du premier tour, Manuel Valls dressait aux électeurs une alternative entre "la victoire possible" (lui) et "la défaite assurée" (Hamon), martèlant que ce dernier fait "des promesses irréalisables et infinançables". Mardi, il est allé jusqu'à accuser Benoît Hamon de flirter avec l'islamisme radical. Ce qui a eu pour effet de choquer dans le camp de l'ancien ministre de l'Education. "Vous voyez le poison, là, 'ambigu sur le communautarisme', c'est fondé sur rien", a rétorqué l'intéressé.





Si jusque-là toutes les attaques se sont faites par médias interposés, ce mercredi soir, c'est face-à-face que les candidats s'affronteront. Le débat débutera à 21 heures et sera diffusé sur TF1, France 2 et France Inter. Benoît Hamon et Manuel Valls seront interrogés sur des sujets économiques, écologiques, de sécurité et de terrorisme et enfin quelques dossiers internationaux.