EN DIRECT - Marine Le Pen sur LCI : "Il n'y aura pas de réconciliation avec Jean-Marie Le Pen"

Tout le monde accélère. Alors que François Fillon a confirmé lundi qu'il poursuivait sa campagne malgré "l'affaire Penelope" et que le week-end a été marqué par les meetings lyonnais d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, la présidente du Front national lance une nouvelle séquence. Fini la relative diète médiatique que la candidate à l'Elysée s'est appliquée à tenir ces derniers mois et place à la campagne pour la présidencde la République. Son intervention sur LCI ce mardi matin est à suivre en direct sur notre live.