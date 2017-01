EN DIRECT - Primaire à gauche : Manuel Valls et Benoît Hamon espèrent deux millions de votants et appellent à la mobilisation des électeurs

"Rien n'est écrit et tout est possible". Manuel Valls et Benoît Hamon seront départagés ce dimanche soir à l'issue du 2e tour de la primaire de la gauche. Quel que soit le résultat, celui ci façonnera un nouveau visage du parti socialiste et de la gauche dans son ensemble à moins de 100 jours de l'élection présidentielle. Fort de l'élan qu'il a suscité au premier tour (36%) Benoît Hamon est logiquement favori pour l'emporter. Le député des Yvelines a affirmé qu'il ferait "tous les gestes nécessaires" au rassemblement. "Je ne considère pas que la victoire est acquise", a-t-il expliqué avant de s'afficher dans Paris aux côtés d'Arnaud Montebourg, qui s'est rallié à lui après être arrivé troisième, dimanche dernier.





Mauel Valls - lui - mise sur un sursaut de la participation en sa faveur. Il appelle à une mobilisation massive d'électeurs rebutés par les promesses "infinançables" de Benoît Hamon pour inverser la tendance, et se présente comme le seul à même de gagner la course à l'Elysée. "Je suis convaincu que si je gagne cette primaire, demain, moi, je peux gagner l'élection présidentielle", a-t-il dit à la presse lors d'un déplacement en Meurthe-et-Moselle. Et en cas de défaite ? "Je serai loyal. Je m'effacerai", a dit encore expliqué.