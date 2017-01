Et là, Jean-Luc Bennahmias poussa son coup de gueule de "petit" candidat

Le débat se déroulait dans une ambiance assez feutrée quand un candidat a décidé de secouer un peu tout ça. Alors qu'on approchait les 50 minutes de débats, tout d'un coup, une voix lance : "Il va falloir un tout petit peu remettre les pendules à l'heure !" C'est Jean-Luc Bennahmias qui pousse un coup de gueule.





Et sa sortie est littérale. Le candidat du Front démocrate critique la répartition du temps de paroles et constate le "retard accumulé par les trois petits candidats". Sont concernés : lui-même, François de Rugy et Sylvia Pinel, qui ont du apprécier d'être qualifiés de "petits candidats".