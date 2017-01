Face aux jeunes socialistes, Valls réaffirme sa volonté d'un service civique obligatoire de 6 mois

Cette mesure permettra "de transmettre aux générations futures les valeurs et principes de notre modèle républicain - à tous, jeunes femmes et jeunes hommes, quelle que soit leur origine, leur condition sociale, où qu’ils habitent". Accessible aux jeunes de 16 à 25 ans, le service civique actuel n'est pas obligatoire et permet à chacun de s'engager auprès d'associations ou d'établissements publics comme des musées par exemple.





Devant l'assemblée présente samedi, l'ancien Premier ministre a multiplié les attentions auprès des jeunes. "Dans cette primaire c'est important qu'il y ait du dialogue avec la jeunesse", a-t-il lancé à son auditoire tout en remerciant les jeunes de s'investir dans ce scrutin. "La mobilisation (...), c'est aussi grâce à vous".