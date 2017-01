Faible participation à la primaire de la gauche : "Pas d'intox!" se défend le PS qui table toujours sur 1,5 à 2 millions de votants

Si le PS table toujours sur 1,5 à 2 millions de votants à l'issue de ce premier tour, ce premier chiffre de participation éclaire . "Si on extrapole, on est aux alentours de 600 000 votants", insiste Christophe Borgel, président du Comité national d'organisation de la primaire. Et comme Jean-Christophe Cambadélis, il estime aussi que la météo a pu refoidir les ardeurs des militants. "Vu les températures, on ne pensait pas avoir une masse de gens dans les bureaux. On a fixé un cap. Pour que la participation soit réussie, il faut au moins 1,5 à 2 millions de votants. Je pense que la participation va monter dans la journée. Je suis confiant sur ce qui va se passer dans les bureaux de vote".





" On est au même niveau que 2011, à 100 000 près même pas", relativise pour sa part Arnaud Montebourg avec un optimisme certain.





Jean-Christophe Cambadélis, lui, s'appuie sur les visites sur le site de la primaire pour rester confiant : "Jai le nombre de visites sur notre site qui dépasse 1,5 million. Nous avons une centralisation nationale des votants et tout se passe plutôt bien".