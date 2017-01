Interview surréaliste de Bennahmias avant le deuxième débat de la primaire

Peut-être s'est-il ensuite fait rappeler à l'ordre voire chambrer par ses pairs après cette interview étrange. Comme un clin d'oeil, celui qui est un fervent défenseur de la dépénalisation du cannabis a ensuite promis pendant l'émission qu'il n'en avait pas fumé "ce soir".





"40 ans d’hypocrisie au niveau des milliers de personnes dans les stades de football et de rugby, où des milliers de personnes fument. On peut toujours faire l’autruche. Continuer la prohibition n’a pas réussi. Je pense que nos forces de l’ordre, notre justice, ont autre chose à faire que de s’occuper de petits dealers et de petits fumeurs", venait-il de plaider avant de rassurer l'ex-Premier ministre. "Mais - Manuel, ne t’inquiète pas ! -, je souhaite l’interdiction aux moins de 18 ans, comme pour l’alcool et le tabac, car c’est dangereux. L’addiction, c’est dangereux". "Il faut que les jeunes apprennent", a-t-il résumé.