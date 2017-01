Jean-Luc Bennahmias estime être critiqué parce qu'il "détonne" et ne "joue pas"

"Quand on s’expose on s’attend à subir quelques coups". Interrogé sur son côté atypique, celui que les internautes ont souvent moqué lors des débats de la primaire socialiste, a assuré ce mardi sur BFMTV et RMC, que les critiques ne le faisaient pas souffrir. "Par exemple, la comparaison avec Bourvil me va très bien, je n’ai aucun problème avec ça", a-t-il affirmé, évoquant "le talent du garçon" et le fait qu’il n’était "pas que rigolo, qu’il avait du fond". "Ça me correspond très bien merci. Après les critiques sur mon physique, sur mes dents, ça va quoi. Ce n’est pas Miss France hein", a-t-il rappelé.