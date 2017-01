Débat de la primaire de gauche : les proches des candidats assistent aux préparatifs

Economie, sécurité, identité : voilà les trois grands thèmes autour desquels s’articulera le débat. Mercredi 11 janvier, les états-majors sont quant à eux venus repérer les lieux… mais aussi les proches des candidats. Plateau, pupitres, caméras… rien n’est laissé au hasard. "On a tous le même objectif, explique Matthieu Croissandeau, directeur de la rédaction de l’Obs, que ce débat soit intéressant pour le spectateur [...] il faut que les candidats fassent envie, leur objectif est que les gens se déplacent pour leur primaire".





Et après le beau succès engrangé par la primaire de la droite et du centre et ses quelque 4,4 millions de votants à chaque tour, la pression est grande. Les candidats auront ainsi trois occasions de convaincre le public du bienfondé de leur programme à la faveur de trois débats organisés les 12, 15 et 19 janvier. Une ultime confrontation sera organisée après le premier tour entre les deux finalistes, le 25 janvier.