Primaire à gauche : au coeur de la campagne d'Arnaud Montebourg

Un récent sondage le donne vainqueur, au second tour, face à Manuel Valls. Les perspectives sont bonnes et il le sait. Arnaud Montebourg, le candidat du "made in France", est en campagne depuis 8 mois : c’est plus que ses concurrents. C’est sereinement qu’il continue son tour du territoire pour présenter son projet - le "projet France" - à la veille du grand rendez-vous de cette primaire de gauche, le premier débat face à ses 6 adversaires.