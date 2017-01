L'ex-conseiller Aquilino Morelle, dur avec Hollande, tendre avec Montebourg, Peillon, Hamon et même Valls

Le regard affuté d'un ancien conseiller présidentiel est toujours utile pour éclairer un débat. Qu'a donc pensé Aquilino Morelle, ancien proche et désormais ennemi de François Hollande, de la prestation des sept candidats de la primaire, jeudi soir sur TF1 ?





C'est simple : celui qui publie L'Abdication, un livre au vitriol sur le quinquennat de François Hollande et ses renoncements, ne pense que du bien (ou presque) des prétendants à la candidature pour 2017. Concernant Arnaud Montebourg, c'est assez logique, puisque les deux hommes sont très proches. "Bon", "sûr de lui, avec une position de surplomb, plus de hauteur que les autres candidats", jauge l'expert en politique à propos du candidat du "made in France". Qui se sent obliger de préciser :