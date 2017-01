Laïcité : Caroline Fourest s'en prend violemment à Benoit Hamon et Alexis Bachelay

La victoire de Benoit Hamon à la primaire de la gauche serait-elle un danger pour la laïcité ? C’est en tout cas ce que pense et affirme l’auteure et essayiste Caroline Fourest. Invitée de LCI ce jeudi matin, la polémiste farouchement engagée dans la défense de la laïcité s’en est pris sans mâcher ses mots au favori de la primaire et à son porte-parole Alexis Bachelay.





"Même si on a envie d’éviter ces sujets et même si on a envie de vivre dans un monde formidable où il n’y a pas ce risque d’atteinte à la laïcité et d’acte terroriste, malheureusement ce monde existe", a-t-elle introduit, se référant au manque de volonté de Benoit Hamon de s’attarder sur une question où il est sévèrement mis en cause par ses opposants. Mais plus que le candidat lui-même, c’est son porte-parole qui a été ciblé par Caroline Fourest.