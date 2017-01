Laïcité et étoile jaune imposée aux juifs : le parallèle de Vincent Peillon fait bondir

Invité mardi 3 janvier dans "L'Entretien politique" sur France 2, Vincent Peillon a dressé un parallèle plutôt osé entre le sort réservé aux musulmans français et celui des Juifs sous le régime de Vichy : "Certains veulent utiliser la laïcité - ça a déjà été fait dans le passé - contre certaines catégories de population. C'était il y a 40 ans (sic) les Juifs, à qui on mettait des étoiles jaunes, c'est aujourd'hui un certain nombre de nos compatriotes musulmans, qu'on amalgame souvent avec les islamistes radicaux : c'est intolérable."





Comme l'explique Le Huffington Post, outre le fait que la période à laquelle il fait référence remonte à 75 ans (et non 40), rien n'est plus faux que d'affirmer que c'est un détournement de la laïcité qui était responsable du sort des juifs sous Vichy. Et pour cause : le régime du maréchal Pétain n'agissait pas au nom de la laïcité (dont les principes étaient passablement piétinés) mais selon la logique maurrassienne de l'antisémitisme d'Etat inspiré par les Nazis.