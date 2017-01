Manuel Valls a-t-il annulé son meeting à Rennes par peur des débordements ?

Lundi 16 janvier, Manuel Valls devait tenir un meeting à Rennes. Mais son équipe de campagne a indiqué ce mardi que l’événement était reporté du fait d’en empêchement de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense mais également président de la région Bretagne. Ce dernier était retenu par une réunion des chefs d’état-major de la coalition contre l’organisation Etat islamique.





Mais en coulisse, on évoque d’autres raisons, notamment la peur de débordements et de troubles à l’ordre public. Manuel Valls et ses équipes auraient pu avoir peur des manifestants locaux désireux de se faire entendre en marge du meeting. La ville de Rennes a été fortement marquée par les violences lors des manifestations contre la loi Travail. Comme le rapporte Le Point, certains opposants à la loi avaient annoncé sur Facebook leur envie de participer eux aussi, et souhaitaient organiser une "Farine party", clin d'oeil à l'enfarinage de Manuel Valls à Strasbourg il y a quelques semaines. L'événement a été supprimé par Facebook dans la journée.