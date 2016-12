Manuel Valls dans "L'émission politique" (France 2) : "Un problème d'équité" pour Karine Berger, soutien de Vincent Peillon

Vincent Peillon, candidat sur le tard, veut sa part de visibilité. Depuis deux jours, l'équipe du député européen s'indigne de l'invitation de Manuel Valls dans "L'émission politique", sur France 2, le 5 janvier, à un peu plus de deux semaines de la primaire de la gauche.





Ce mercredi sur LCI, la députée PS des Hautes-Alpes Karine Berger, en charge du programme de Vincent Peillon (qui sera détaillé le 3 janvier), a rappelé qu'avant Manuel Valls, Arnaud Montebourg puis Benoît Hamon avaient été également conviés respectivement les 22 septembre et 8 décembre dans cette émission de plus de deux heures. Ce qui leur donnait une audience assez considérable en vue d'une primaire (1,9 million de téléspectateurs pour le premier, 1,7 million pour le second).