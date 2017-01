"On a le droit de changer d'avis" : Manuel Valls, un début de campagne en trois volte-face

Dans son programme de campagne dévoilé mardi 3 janvier, Manuel Valls indique qu'il veut rétablir les heures supplémentaires défiscalisées, mises en place par Nicolas Sarkozy puis supprimées par la gauche en 2012, pour "redonner du pouvoir d'achat à tous les travailleurs". "Les salariés comme les fonctionnaires nous ont dit : 'On a perdu du pouvoir d’achat, nous travaillons davantage et on voulait évidemment être rémunérés davantage’. Donc moi j’entends ce que me disent les salariés", a expliqué Manuel Valls sur le plateau du JT de 20H de TF1 ce mercredi. "Je crois qu’il faut y revenir en la plafonnant. Je crois que c’est une mesure de bon sens, de justice pour les salariés" a estimé l'ancien Premier ministre, qui l'a longtemps critiquée.





En effet, en 2008 il déclarait, ainsi que le rappelle Brut : "Les dispositifs de défiscalisation des heures supplémentaires mis en place par la majorité ne marchent pas, c’est une usine à gaz ". En 2011, il avait ajouté que les heures supplémentaires défiscalisées n'avaient "rien changé" et "détruit l'emploi" - l'OFCE estime que ce dispositif aurait détruit 30.000 postes entre 2007 et 2011. Au 20h, il a pourtant défendu son droit à "changer d'avis". "On doit être capable de regarder ce qui se fait de bon et de bien dans tel ou tel camp. Et sur cette mesure, oui, je crois qu’il faut y revenir en la plafonnant", a-t-il ajouté.