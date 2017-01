Les sept phrases de Manuel Valls qui ont mis la gauche hors d'elle

18 mois plus tôt, il s'en prenait à "la gauche passéiste, celle qui s'attache à un passé révolu et nostalgique, hantée par le surmoi marxiste et par le souvenir des Trente Glorieuses". Sept ans plus tôt, il trouvait que le Parti socialiste ne portait plus bien son nom. Une continuité que le Premier ministre continue d'assumer, alors que les premières sorties sur le projet de loi Travail de Myriam El Khomri fait hurler les opposants de gauche au gouvernement et les syndicats.