Manuel Valls largement battu : "Une page se tourne pour moi [...] Je vais me réinventer"

"Les défaites font partie de la vie politique et de la démocratie". Manuel Valls (41,35%), candidat malheureux de cette primaire de gauche, s'est incliné, dimanche 29 janvier, face à Benoît Hamon (58,65 %). Dans son allocution, l'ancien Premier ministre a tenu à féliciter son adversaire : "Benoit Hamon l'a nettement emporté et je tiens chaleureusement à le féliciter", a-t-il expliqué. "Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le beau combat qui est devant lui", a-t-il ajouté.