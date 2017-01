"On m’a imposé le 49.3" déclare Manuel Valls en visant les frondeurs

"On m’a imposé le 49.3", a déclaré Manuel Valls ce jeudi soir dans "L’Emission politique" sur France 2. C'est la première fois que l'ancien Premier ministre, qui a décidément bien du mal à expliquer son changement de position, utilise un tel argument. Alors qu’en tant que chef du gouvernement, il y a eu recours à six reprises pour faire adopter la loi Macron et la loi Travail, le candidat à la primaire de la gauche souhaite l’abroger s’il est élu à la tête de l’Etat en 2017.





Pour se justifier, Manuel Valls a expliqué qu'il avait évolué et changé d'avis sur la question. Avant d'ajouter : "On m'a imposé le 49.3", a-t-il affirmé, citant "ce qu'on appelle les frondeurs. J’ai obtenu l'accord de la très grande majorité des parlementaires socialistes, l’accord des syndicats réformistes. Mais je n’ai pas trouvé le soutien d’une cinquantaine de députés socialistes. Il fallait à ce moment là l’imposer. J’ai bien compris ce que cela donnait comme sentiment de brutalité. D’autant plus qu’il a fallu l’utiliser dès le début."