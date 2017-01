Où voter pour la primaire de la gauche ? Le PS sort un site pour vous aider

Après la primaire de la droite et du centre qui a vu triompher François Fillon, ce sera bientôt au tour des électeurs de gauche de se rendre aux urnes. Les 22 et 29 janvier prochain, ils seront à leur tour sollicités pour choisir leur candidat en vue de la présidentielle. Et si la droite peut se féliciter de l’engouement suscité par sa primaire (plus de quatre millions de votants à chaque tour), plusieurs instituts de sondage prédisent aussi un beau succès en perspective pour la primaire de la gauche. Cette dernière pourrait en effet motiver plus de trois millions de personnes à venir se prononcer pour départager les 7 candidats en lice. Une mobilisation qui serait ainsi supérieure à celle de 2011.