Arnaud Montebourg : Marine Le Pen, c'est "le parti de l'étranger"

Un parfum de guerre froide a soufflé mercredi soir au gymnase Jaurès, à Paris. En meeting, Arnaud Montebourg s'en est pris à la candidature du Front national, Marine Le Pen, lancée dans une quête tous azimuts pour parvenir à financer sa campagne, en employant la vieille expression de "parti de l'étranger".





Alors que la patronne du parti d'extrême droite a récemment fait le déplacement à New York avec, notamment, l'objectif de trouver des fonds, l'ex-ministre socialiste de l'Economie a fustigé la proximité affichée par la candidate avec les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump.