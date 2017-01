Présidentielle : pour Ayrault, Hollande regrette "sans doute" sa décision de ne pas se représenter

L'ancien maire de Nantes a d'ailleurs assuré qu'il tenait à ce que "la gauche ne soit pas absente du second tour de l'élection présidentielle". "Je ne peux pas me résigner" à "être obligé de choisir entre le candidat de la droite, en l'occurrence François Fillon, et Marine Le Pen" au second tour.





Mais il n'a pas pour autant souhaité exprimer une éventuelle préférence pour l'un des candidats, qui pour cinq d'entre-eux ont été ses ministres. "Choisir entre les uns et les autres alors qu'il y a peut-être des enjeux plus importants... N'attendez pas de moi que je distribue les bons et les mauvais points à tel ou tel", a-t-il lancé.