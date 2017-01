Pour Bernard Cazeneuve, la gauche ne pourra pas remporter l'élection si elle critique le bilan de François Hollande

"Mon souhait est que la gauche gagne la présidentielle", a assuré le locataire de Matignon. Avant de préciser : "cette gauche qui gouverne le pays depuis cinq ans, qui a un excellent bilan", citant les marges retrouvées dans les entreprises, la reprise de l'investissement industriel et la baisse du chômage.





Bernard Cazeneuve souhaite donc que le vainqueur de la primaire gagne l'élection de 2017, mais pas dans n'importe quelle condition. "Il sera difficile de remporter la primaire puis la présidentielle en critiquant ce bilan. Il est bon, et c'est parce qu'il est bon que l'on peut s'adosser dessus pour gagner l'élection", argumente le Premier ministre, qui veut en faire un étendard pour montrer aux Français "la vraie nature de la droite et de l'extrême droite". Manuel Valls et Vincent Peillon seront probablement d'accord avec lui. Pas sûr, en revanche, qu'Arnaud Montebourg et Benoît Hamon soient en phase avec cette analyse.