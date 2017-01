Pour Manuel Valls, les propos de Donald Trump sont "une déclaration de guerre à l'Europe"

"Si nous ne réagissons pas aux propos inacceptables de Trump, l’Europe peut se disloquer et mourir", juge également Manuel Valls, qui défendait la veille, comme ses concurrents de la primaire, une politique étrangère française et européenne indépendante des Etats-Unis et de la Russie.





En revanche, à la différence d'Arnaud Montebourg qui souhaite remettre en cause les traités européens au nom d'une forme de souverainisme français, l'ex-Premier ministre veut "vendre l’idée d’une Europe souveraine", estimant que "le destin de la France est lié à celui de l’Europe".