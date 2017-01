Vincent Peillon au 20h de TF1 : "Manuel Valls a blessé beaucoup de gens de gauche"

"Manuel Valls a blessé beaucoup de gens de gauche". Alors qu'il était interrogé au 20h de TF1, Vincent Peillon s'en est vivement pris à l'ancien Premier ministre, désormais son adversaire à la primaire de la gauche. Selon lui, il a "théorisé l'opposition des deux gauches". A ce sujet, l'ancien professeur de philosophie lui reproche d'avoir un jour parlé du burkini ou d'être allé voir Angela Merkel pour lui reprocher d'accueillir trop de réfugiés.





"La gauche dans ses valeurs a été blessée", insiste-t-il. Et il ne s'arrête pas à Manuel Valls. Pour lui, Arnaud Montebourg et Benoit Hamon, "qui avaient contribué à installer le premier ministre" ont "tous les jours critiqué le gouvernement" dès qu'ils l'ont quitté. Et c'est bien parce qu'il pensait qu'aucun des trois n'était en mesure selon lui de rassembler la gauche, que le député européen a décidé de se présenter à l'élection présidentielle.





