Présidentielle : Hamon lucide sur ses difficultés à rassembler la gauche s'il gagne la primaire

Pour Benoît Hamon, ce rassemblement autour d’une gauche plurielle est plus que jamais nécessaire. "Il me semble aujourd’hui qu’au vu de l’urgence écologique et sociale, il y a matière à construire ensemble ce programme commun. En tout cas, moi j’aspire à cela", a-t-il déclaré, rappelant que "ceux qui nous ont précédés l'ont fait auparavant", en référence à François Mitterrand ou encore Lionel Jospin.





Mais le dialogue sera d’autant plus compliqué car, au sein même du PS, la perspective de victoire de Benoît Hamon laisse entrevoir une fracture importante. Dimanche soir, Manuel Valls a ainsi eu des mots très durs vis-à-vis de l’ancien ministre de l’Éducation nationale. "Un choix très clair se présente désormais à nous, et à vous. Le choix entre la défaite assurée et la victoire possible", a-t-il lancé.