Bac de français raté, soucis capillaires et sobriquets : 5 choses que vous ignorez peut-être sur Manuel Valls

Il est devenu socialiste dès 17 ans pour soutenir Michel Rocard et a été le conseiller com’ de Lionel Jospin. Elu député-maire d’Evry au début des années 2000, on l’a longtemps vu jouer les rôles de trublion du PS avant qu’il n’émerge lors de la primaire de 2011 (malgré son faible score, 5.63% des voix). Et ne finisse par endosser les costumes de premier flic de France puis de chef du gouvernement en mars 2014. Voilà pour la bio -ultra-rapide- officielle. Pour le reste, certains aspects du parcours et de la personnalité de Manuel Valls, aujourd'hui âgé de 54 ans, restent méconnus des Français. En voici cinq, avant qu’il ne postule officiellement à la fonction suprême.