Primaire à gauche : la presse internationale entre surprise et indifférence

Question de survie ou de prestige ? Le premier tour de la primaire de la gauche était scruté de près par nos voisins étrangers. Des Etats-Unis à la Russie, en passant par l’Allemagne ou l’Italie, tous se sont fait écho d’un résultat plutôt "inattendu".





Aux Etats-Unis pour commencer, où le début de mandat de Donald Trump, et les manifestations qui s’en sont suivies ont davantage passionné, USA Today met l’accent sur la présence de Manuel Valls au second tour, le candidat "qui veut combattre Donald Trump, la Russie et Vladimir Poutine".