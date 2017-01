Primaire à gauche : cap sur le deuxième débat, voici les thèmes qui vont être abordés ce soir

Après avoir parlé notamment de l'emploi, du bilan du quinquennat de François Hollande ou encore de fiscalité jeudi soir, les concurrents de la primaire seront interrogés sur de plusieurs nouveaux thèmes. Ils devront en outre s'exprimer sur la question "quelle gauche?".









Il sera d'abord question de réagir sur l'actualité immédiate ("la France dans un nouveau monde"). Ensuite, les sept candidats aborderont la question européenne ("l'Europe et ses frontières"), un sujet absent du premier débat. L'UE pourrait susciter quelques échanges nourris entre les tenants de la ligne pro-Union européenne comme Manuel Valls et Vincent Peillon, et ceux qui prennent leurs distances vis-à-vis de Bruxelles, à l'instar de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg.