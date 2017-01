Primaire à gauche : ce qu'il faut retenir du projet de Manuel Valls

Pour assurer la sécurité des Français, Manuel Valls préconise de "créer au minimum 1000 emplois par an de policiers et de gendarmes", doublés d'un "effort de modernisation technologique" évalué à 2.5 milliards d'euros entre 2017 et 2022. Il prévoit aussi de créer 10.000 places de prison, 1000 postes de magistrats et 1500 postes de greffiers.