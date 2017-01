Primaire à gauche : comment les sept candidats ont-ils conclu le débat ?

Il faudra être fidèle à nos valeurs mais moderne dans nos solutions. Tourner le dos à la vieille politique, tourner le dos à ses solutions qui ne marchent plus et se tourner véritablement vers le futur.

Il faudra être fidèle à nos valeurs mais moderne dans nos solutions. Tourner le dos à la vieille politique, tourner le dos à ses solutions qui ne marchent plus et se tourner véritablement vers le futur. Benoît Hamon

Le premier tour de cette élection me permet de proposer aux Français un nouveau chemin celui d’une gauche qui croit à un avenir plus juste.

Le premier tour de cette élection me permet de proposer aux Français un nouveau chemin celui d’une gauche qui croit à un avenir plus juste. Sylvia Pinel