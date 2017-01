Primaire à gauche : Valls, Montebourg et Hamon tentent de se démarquer avant le dernier débat

De la sécurité au Moyen-Orient en passant par l'assurance maladie et les finances publiques, le troisième et dernier débat télévisé d'avant premier tour, ce jeudi soir, brassera très large. Diffusée à partir de 20h55 sur France 2, Europe 1, LCP et TV5 Monde, cette troisième joute en une semaine est cruciale pour attirer les Français à ce scrutin dont les organisateurs misent sur une participation entre "1,8 et 2,8 millions de votants" et cristalliser le choix d'un électorat très volatil, comme pour la primaire de la droite il y a deux mois. Ce sera aussi la dernière occasion pour les sept candidats de marquer les esprits et de délimiter les clivages.





A en croire les sondages, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg font jeu égal au premier tour, devancés de quelques points par Manuel Valls. Et si le second tour s'annonce serré, il semblerait que l'ancien Premier ministre soit battu, quel que soit l'un des deux challengers face à lui. Mais dans le camp de Vincent Peillon, on garde la pêche : "Il y aura une surprise Peillon dimanche, nous en sommes persuadés", a déclaré mercredi Patrick Bloche, son directeur de campagne.