Primaire à gauche : duel Valls-Hamon, l'ancien Premier ministre lance les hostilités

Dans son discours prononcé après la publication des premières estimations du premier tour de la primaire de la gauche, dimanche 22 janvier, Manuel Valls n'a pas manqué de s'en prendre à son adversaire et à son programme. "Je suis heureux de me retrouver face à Benoît Hamon car une nouvelle campagne commence", a-t-il déclaré. "Dès ce soir, un choix très clair se présente désormais à nous. Le choix entre la défaite assurée et la victoire possible. Le choix entre des promesses irréalisables et infinançables et une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays. Oui, gouverner c’est difficile", a dit l'ancien Premier ministre en pointant du doigt l'inexpérience et le programme de son adversaire.