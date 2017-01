Primaire : Gérard Filoche regrette un débat "désincarné" où il aurait "mis les pieds dans le plat"

Journaliste : Après ce débat, savez-vous quel candidat vous soutiendrez ?

Gérard Filoche : On commence à y voir un peu plus clair. Nous allons prendre une décision demain à l'occasion d'une conférence téléphonique avec mes soutiens. Arnaud Montebourg a le projet le plus concret, avec ses propositions sur la feuille de paye. Je suis totalement opposé au projet de revenu minimum d'existence de Benoît Hamon, je ne sais pas d'où ça sort, de donner 700 euros à tout le monde pour solde de tout compte. Ce n'est pas cela la protection sociale.